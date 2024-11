Stuttgart: Undav weiter fraglich - Chabot fit

Vize-Meister VfB Stuttgart hofft weiter auf einen Einsatz von Deniz Undav am Wochenende. Der Nationalstürmer sei nach seiner Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite im Training am Freitag „locker gelaufen, das war okay. Und trotzdem wird es sicher eine Punktlandung, wenn es überhaupt noch etwas wird“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit Blick auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER).