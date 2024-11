Stuttgart: Wehrle von Hoeneß-Verbleib überzeugt

SID 16.11.2024 • 06:50 Uhr Der Vorstandschef sieht den Trainer weiter langfristig beim VfB.

Vorstandschef Alexander Wehrle vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart glaubt weiter fest an eine Zukunft mit Trainer Sebastian Hoeneß. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn noch sehr lange beim VfB Stuttgart halten können", sagte Wehrle im Interview mit RTL/ntv: "Er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben."

Hoeneß besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis 2027, allerdings mit Ausstiegsklausel. Als einer der Hauptverantwortlichen für den VfB-Höhenflug vom Beinahe-Abstieg auf Platz zwei und in die Champions League hat der Coach Begehrlichkeiten geweckt. "Dass einer, der so erfolgreich ist, von außen und von anderen Vereinen wahrgenommen wird, ist klar", sagte Wehrle. Dennoch glaubt der 49-Jährige, dass Hoeneß in Stuttgart gut aufgehoben ist.