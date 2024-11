Toppmöller als Tor-Wahrsager: "Hatte es im Gefühl"

Am Vortag hatte Toppmöller, der am Samstag seinen 44. Geburtstag feierte, genau das mit einem Augenzwinkern angekündigt. Weil Götze in seinem 300. Bundesligaspiel ein Tor geschossen hat, könne "er in seinem 100. Spiel für die Eintracht auch eins machen", hatte Toppmöller gewitzelt. Götze ließ mit einem Schuss in den Winkel (45.) Taten folgen.