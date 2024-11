Armbruch! Schock für Bayer-Star

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Angreifer Martin Terrier verzichten. Der Franzose erlitt beim 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag eine Fraktur des rechten Unterarms. Das gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt.

Damit verpasst Terrier unter anderem das Champions-League-Spiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) gegen RB Salzburg. Auch im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Rekordmeister Bayern München am 3. Dezember wird er fehlen.

Der 27-Jährige war gegen Heidenheim in der 77. Minute für Florian Wirtz eingewechselt worden, nur wenige Minuten später musste er das Spielfeld aber wieder verlassen. Terrier, der in 13 Pflichtspielen in der Saison bislang einen Treffer erzielte, hatte gegen Heidenheim sein Comeback nach überstandenen muskulären Beschwerden gegeben.