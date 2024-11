Watzke über Sahin: "Hat alles, um ein ganz Großer zu werden"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Nuri Sahin in den höchsten Tönen gelobt und traut dem Trainer eine große Karriere zu. „Nuri hat alles, um ein richtig guter Trainer zu werden, beziehungsweise er ist eigentlich ein richtig guter Trainer. Er hat alles, um ein ganz großer Trainer zu werden“, sagte Watzke bei Sky : „Am Ende brauchst du dafür auch eine gewisse Distanz, und du brauchst zehn oder 15 Jahre. Und wenn du dann ein paar Titel gewonnen hast oder manchmal auch einfach nur Toparbeit leistest, reden alle anders über dich.“

Auch ein Sieg am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER)) im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern würde dazu beitragen. „Nuri ist ein Vollprofi. Er hat mit außergewöhnlich vielen, exzellenten Trainern zusammengearbeitet. Er hat sich viel abgeguckt. Er hat Klopp und Mourinho und, wie sie alle heißen, selbst erlebt“, so Watzke weiter. Dass der 36-Jährige noch nicht über große Erfahrung als Cheftrainer verfüge, sei kein Problem: „Nuri ist so ehrgeizig, ich glaube, dass er auch ein paar Titel gewinnen wird.“