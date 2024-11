X-Kritik: DFL bleibt - ist aber besorgt

Trotz der zunehmenden Kritik am Sozialen Netzwerk X sowie dem Abschied der Bundesligisten FC St. Pauli und Werder Bremen will die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf der Plattform präsent bleiben. "Gerade für nachrichtliche Inhalte wie etwa Spielansetzungen" sei der DFL-Account bei X "für viele Fans aller Klubs und für die in den vergangenen Jahren aufgebaute Community eine wichtige Informationsquelle", ließ die DFL auf SID-Anfrage wissen.