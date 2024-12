Bayern-Superstar Kane gibt gegen Leipzig sein Comeback

Bayern München kann am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen RB Leipzig wieder auf Stürmerstar Harry Kane zurückgreifen. Der 31-Jährige steht zum Jahresabschluss nach überstandenem „kleinen“ Muskelfaserriss im Oberschenkel laut Trainer Vincent Kompany wieder im Kader. Ob Kane von Beginn an auflaufen wird, verriet Kompany noch nicht und verwies auf das Abschlusstraining am Donnerstag.