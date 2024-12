Bochums Miyoshi zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum muss in den nächsten zwei Spielen auf Koji Miyoshi verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag mitteilte, wurde der 27-Jährige nach seiner Roten Karte im Bundesligaspiel bei Union Berlin (1:1) am Samstag mit einer entsprechenden Sperre wegen "rohen Spiels" belegt.