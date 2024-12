FC Bayern: Pavlovic zurück in Startelf

Der Nationalspieler ist im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim einer von fünf Neuen in der Münchner Startelf.

Nationalspieler Aleksandar Pavlovic steht erstmals seit seinem Schlüsselbeinbruch wieder in der Startelf von Fußball-Rekordmeister Bayern München. Der 20-Jährige beginnt im Heimspiel der Münchner gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich, 49 Tage nach seiner Verletzung in der Partie gegen den VfB Stuttgart.

Insgesamt nimmt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Vergleich zum Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Dienstag fünf Änderungen vor. Pavlovic rückt für Leon Goretzka in die Startformation, Daniel Peretz ersetzt den verletzten Kapitän Manuel Neuer im Tor - für den 24-jährigen Israeli ist es das Startelf-Debüt in der Bundesliga.