Frankfurt ohne Tuta in Leipzig

Eintracht Frankfurt muss in seinem vorletzten Bundesligaspiel des Jahres bei RB Leipzig auf den Brasilianer Tuta verzichten. Der 25-Jährige stehe fürs Duell der Europapokalteilnehmer am Sonntag (19.30 Uhr) „aufgrund einer in Lyon erlittenen Wadenverletzung“ nicht zur Verfügung, sagte Trainer Dino Toppmöller zwei Tage nach der Niederlage (2:3) bei Olympique Lyon.