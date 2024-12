Termin für Bundesliga-Wiederholungsspiel fix

Den Termin gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Anstoß ist um 12.00.

Das umstrittene Spiel zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga wird am 26. Januar wiederholt. Den neuen Termin gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Anstoß ist um 12.00 (MagentaSport/DAZN).