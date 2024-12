Gegenstand trifft Bochums Drewes - Spiel bei Union unterbrochen

Die Bundesliga-Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum ist in der Nachspielzeit beim Stand von 1:1 unterbrochen worden, nachdem Gäste-Torhüter Patrick Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Der Keeper musste behandelt und anschließend in die Kabine gebracht werden. Schiedsrichter Martin Petersen schickte beide Mannschaften in die Umkleide.