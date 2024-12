Hoffenheimer Trendwende beim BVB? "Werden leiden müssen"

Fünfmal in Folge hat die TSG 1899 Hoffenheim in Pflichtspielen nicht gewonnen - und reist am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ausgerechnet zur in der Bundesliga daheim noch ungeschlagenen Borussia aus Dortmund. TSG-Coach Christian Ilzer glaubt dennoch an sein Team. „Wir haben unsere Möglichkeiten, Dortmund Probleme zu machen“, sagte der Österreicher am Freitag.