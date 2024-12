Kiel mit Mut zu Punkten: "Schritt nach vorne gemacht"

Trainer Marcel Rapp wähnt seine Mannschaft wieder näher an einem Erfolgserlebnis.

Fortschritte bestätigen und in Punkte ummünzen: Holstein Kiel will nach vier Niederlagen in Folge im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder etwas mitnehmen.