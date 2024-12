Kiel will sich verstärken

Holstein Kiel will trotz des zweiten Saisonsieges in der Winterpause für den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga personell nachlegen. "Wir schauen, wo wir Sachen optimieren können. Wo wir an Stellschrauben drehen können, um noch stabiler zu werden", sagte Geschäftsführer Carsten Wehlmann nach dem 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg bei Sky.