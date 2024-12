Neuer Neuer-Vertrag? "Beide Seiten würden sich freuen"

Der Torwart dürfte in München für eine weitere Saison verlängern.

Der FC Bayern und Kapitän Manuel Neuer gehen offenbar abermals in die Verlängerung. „Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht“, sagte der Torhüter am Sonntag bei einem der traditionellen Fanklub-Besuche der Münchner Stars in der Vorweihnachtszeit.