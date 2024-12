RB Leipzig wieder in der Spur: Roses Plan bis Weihnachten: "Alles aufsammeln"

Der zweite Pflichtspielsieg in Folge nach dem überzeugenden Viertelfinaleinzug im DFB-Pokal per 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt fühle sich sehr gut an nach "ergebnismäßig nicht einfachen Wochen", ergänzte Rose. Für sein Team geht es nun nahtlos weiter mit einem Champions-League-Duell am Dienstag gegen Aston Villa. Nach fünf Niederlagen aus den bisherigen fünf Partien in der Königsklasse braucht Leipzig dringend einen Erfolg.