Schnellstes 1:1: Musiala und Sesko sorgen für Rekord

Fußball-Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig haben in ihrem Duell am Freitagabend für einen historischen Auftakt in den 15. Bundesliga-Spieltag gesorgt. Das zwischenzeitliche 1:1 nach 103 Sekunden war das früheste in der Geschichte der deutschen Eliteklasse, nie zuvor hatten zwei Mannschaften in einer Partie innerhalb der ersten zwei Minuten getroffen.