Thorup über Marmoush: "Was er berührt, wird zum Tor"

Trainer Jess Thorup vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat Stürmerstar Omar Marmoush vom kommenden Gegner Eintracht Frankfurt in den höchsten Tönen gelobt. "Klar, jeder spricht über Marmoush. Egal, was er berührt, wird zum Tor oder Assist", sagte der FCA-Trainer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Frankfurt anerkennend. Aber, ergänzte Thorup: "Wir werden jetzt nicht viel über einzelne Spieler sprechen."