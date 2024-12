Trotz Bayern-Jagd: Toppmöller will Außenseiter bleiben

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt will trotz des Höhenflugs seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga lieber ein Bewusstsein als Underdog behalten. „Wir sind in keinem Favoritenkreis - in keinem Wettbewerb“, stellte der 44-Jährige klar und forderte: „Wenn wir in irgendeinem Wettbewerb etwas erreichen wollen, müssen wir immer von unten kommen.“ Diese Vorgehensweise habe sich laut Toppmöller bei den Erfolgserlebnissen der vergangenen Jahre stets bewährt.