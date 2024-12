Union in der Krise - was wird aus Svensson?

Horst Heldt war völlig bedient. "Das war insgesamt einfach viel zu wenig", sagte der Sport-Geschäftsführer von Union Berlin nach dem bitteren 1:4 (1:3) bei Werder Bremen. Den Eisernen stehen nach dem neunten Spiel in Serie ohne Sieg unruhige Tage an Weihnachten bevor, in der Winterpause wird es Krisengespräche geben.