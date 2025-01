Baumgart will verlorenen Punkt in Heidenheim "wiederholen"

Trainer Steffen Baumgart will Union Berlins juristischer Niederlage vor dem DFB-Sportgericht mit sportlichem Erfolg in der Fußball-Bundesliga begegnen. „Es geht darum, dass wir nicht nur den Punkt wiederholen möchten, den wir gestern verloren haben, sondern insgesamt einfach ein gutes Spiel machen wollen. Wir wollen zeigen, wo der Weg hingeht“, sagte Baumgart vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).