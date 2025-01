Baumgart: "Wir sind im Abstiegskampf!"

Baumgart glaubt an „die richtigen Antworten“

„Wir haben uns in eine Situation reinmanövriert, die wir nicht wollten. Wenn du nach 17 Spielen bei 17 Punkten stehst, dann ist das nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wofür ich angetreten bin, was das Ziel ist“, sagte Baumgart, der auch in seinem zweiten Spiel ohne eigenen Treffer blieb. Mit dem zehnten Liga-Spiel in Serie ohne Dreier stellte Union zudem den eigenen Vereinsnegativrekord aus dem Herbst 2023 ein.