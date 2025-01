Bayern im Hinterkopf: Hasenhüttl will gegen Gladbach "nachlegen"

Der Trainer des VfL Wolfsburg ist zufrieden mit dem Jahresstart. Am Samstag wartet nun der deutsche Rekordmeister, zuvor geht es gegen Gladbach.

Der Trainer des VfL Wolfsburg ist zufrieden mit dem Jahresstart. Am Samstag wartet nun der deutsche Rekordmeister, zuvor geht es gegen Gladbach.

In Borussia Mönchengladbach erwartet Hasenhüttl am Dienstag (20.30 Uhr) jedoch eine „spielstarke Mannschaft, die sehr gut mit dem Ball ist und wunderbare Automatismen sowie die Coolness hat, das auszuspielen“, erklärte der VfL-Coach: „Insgesamt muss man ein überragendes Spiel gegen den Ball machen, wenn man etwas holen möchte und das muss das Ziel sein.“

Dabei kann Hasenhüttl wohl auch auf Stürmer Mohammed Amoura zählen, der am vergangenen Samstag den Siegtreffer bei der TSG Hoffenheim (1:0) erzielt hatte und nach einem Zusammenprall in der 60. Minute angeschlagen vom Platz musste. Die Situation sei „nicht so dramatisch“, versicherte Hasenhüttl: „Er wurde auch nur ausgewechselt, weil er Probleme mit der Luft hatte.“