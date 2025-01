BVB: Tullberg auch in Heidenheim auf der Bank

Wie es nach dem Heidenheim-Spiel weitergeht ist noch offen. Tullberg hatte bei seinem Debüt in der Bundesliga am vergangenen Wochenende ein 2:2 gegen Werder Bremen geholt. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) ist der Däne mit seiner Mannschaft in der Champions League gegen den ukrainischen Klub Schachtar Donezk gefordert.