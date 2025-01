FC Bayern: Ibrahimovic zu Lazio

Der FC Bayern leiht seinen Nachwuchsspieler Arijon Ibrahimovic an Lazio Rom aus. Wie der Verein am Montag mitteilte, steht der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldakteur dem italienischen Erstligisten zunächst bis Saisonende zur Verfügung. Zudem soll eine Kaufoption gegen eine Ablösesumme von angeblich zehn Millionen Euro vereinbart sein. In München besitzt Ibrahimovic noch einen Vertrag bis 2027.