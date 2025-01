FC Bayern: Neuer erwartet Vertrags-News

Der Kapitän kündigt Neuigkeiten im stockenden Poker mit Musiala und Co. an.

Kapitän Manuel Neuer von Bayern München erwartet in der Hängepartie beim Vertragspoker mit Jamal Musiala und Co. baldige Neuigkeiten. "Ich glaube, dass sich in der nächsten Zeit einiges tun wird", sagte der Torhüter nach dem 3:2 (2:1) des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg.