Henriksen hat mit Mainz Europa im Blick: "Müssen hart arbeiten"

Trainer Bo Henriksen hat mit Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga noch viel vor - und nutzt die bisherigen Überraschungen in dieser Saison als Ansporn. „Wir haben dieses Jahr gesehen: Wenn wir groß denken, ist es auch möglich, die Großen schlagen“, sagte er. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) will Henriksen mit den überraschend starken 05ern bei Werder Bremen den nächsten Schritt in Richtung Europapokal machen.