Ilzer vor Restart: "Wichtigstes Spiel meiner Amtszeit"

Trainer Christian Ilzer von der TSG Hoffenheim misst dem Restart in der Fußball-Bundesliga eine besondere Bedeutung zu. Es sei „vielleicht das wichtigste Spiel meiner bisher noch kurzen Amtszeit, weil wir die Dinge in die richtige Richtung lenken können“, sagte der 47-Jährige vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). In der zehntägigen Vorbereitungszeit sei sein Team „einen Schritt weiter“ gekommen.