Kane hofft auf Vertragsverlängerungen - auch bei Dier

Superstar Harry Kane hat sich angesichts der Hängepartie in Sachen Vertragsverlängerungen für eine weitere Zusammenarbeit mit seinen betroffenen Mitspielern beim FC Bayern ausgesprochen. "Ich hoffe, dass sie unterschreiben", sagte der Torjäger nach dem 3:2 (2:1) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg über Spieler wie Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies, "damit wir das, was wir in dieser Saison bereits aufgebaut haben, weiter aufbauen können."