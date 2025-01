Kiel reist zur Saisonvorbereitung in die USA

Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist Holstein Kiel bereitet sich im Sommer in den USA auf die Saison 2025/26 vor. Wie der Klub am Freitag mitteilte, verbringen die Störche die Zeit vom 29. Juni bis zum 9. Juli 2025 in Minnesota. Dort steht auch ein Testspiel gegen Minnesota United FC an.