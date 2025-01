Kimmich: "Sehr viele gute Gründe" für Vertragsverlängerung

Entscheidend sei die sportliche Perspektive. "Es geht in erster Linie ums Sportliche", betonte der umworbene Kimmich, "wo kann man in den nächsten Jahren den maximalen Erfolg haben?" Ob sein Nationalmannschaftskollege Jamal Musiala seinen 2026 auslaufenden Vertrag verlängere, beeinflusse die Entscheidung: "Es ist definitiv ein Faktor: Wie sieht die Mannschaft in den nächsten Jahren aus? Da spielt es natürlich eine Rolle, was der eine oder andere macht."