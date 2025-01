Medien: Mündliche Einigung im Marmoush-Poker

Marmoush war 2023 vom VfL Wolfsburg nach Frankfurt gekommen, trumpfte aber vor allem in der laufenden Saison groß auf. Mit 15 Toren und zehn Vorlagen führte der Ägypter die Eintracht in der Hinrunde bis auf Platz drei. Die Frankfurter treffen bereits am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Schlüsselspiel um die Qualifikation zur Champions League auf Borussia Dortmund. Trainer Dino Toppmöller hatte früher am Donnerstag angekündigt, der 25-Jährige werde gegen den BVB „im Normalfall spielen.“