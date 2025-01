Musiala? Hamann sieht Fehler bei Bayern

Hamann: Bayern hat sich „in Situation reinmanövriert“

„Die Bayern haben sich in eine Situation reinmanövriert mit ihren Aussagen, dass er der Messi Bayern Münchens ist und so weiter. Das müssen sie gar nicht sagen, jeder weiß, was er für ein guter Spieler ist. [...]. Wenn ich als Musiala oder als sein Berater das alles höre, sage ich, das will ich und keinen Cent weniger“, stellte Hamann bei Sky90 klar.