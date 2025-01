Muskelverletzung: Dina Ebimbe fehlt der Eintracht

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Junior Dina Ebimbe verzichten. Wie die Hessen am Mittwoch auf X mitteilten, hat der französische Mittelfeldspieler nach einem Schlag auf die Wade im Training am Dienstag eine starke Muskelquetschung sowie einen kleinen Riss der oberflächlichen Muskulatur erlitten.

Der 24-Jährige fehlt somit beim Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Ferencvaros Budapest sowie am Sonntag in der Bundesligapartie bei der TSG Hoffenheim.