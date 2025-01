Bundesliga: Bochum mit gesundem Selbstvertrauen

Trainer Dieter Hecking rechnet sich beim Wiederbeginn in Mainz "was aus".

Nach dem Sieg am Grünen Tisch und dem Aufwärtstrend auf dem Feld geht der VfL Bochum optimistisch ins neue Fußballjahr. „Wir haben uns erarbeitet, dass wir uns mit gesundem Selbstvertrauen was ausrechnen können“, sagte Trainer Dieter Hecking vor dem Wiederbeginn am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) beim FSV Mainz 05 .

Nach fünf Siegen in den letzten sechs Spielen stehe der Gegner zwar „in der Formtabelle weit oben“, meinte der Coach, ergänzte aber: „Wenn wir wieder so ins Spiel reinkommen wie in den letzten Wochen, dann können wir Mainz wehtun.“ Die Bochumer selbst hatten kurz vor Weihnachten den ersten Saisonsieg eingefahren (2:0 gegen den 1. FC Heidenheim) und am Donnerstag vor dem DFB-Sportgericht den zweiten errungen, als das 1:1 bei Union Berlin wegen des Feuerzeugwurfes auf Torhüter Patrick Drewes in ein 2:0 umgewertet wurde.