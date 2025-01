Raum: Wirtz-Tritt vor dem 0:2 "ein klares Foul"

Schiedsrichter Bastian Dankert hatte das Spiel weiterlaufen gelassen. Wirtz dribbelte in den Sechzehner und legte mustergültig quer auf Torschütze Aleix Garcia (36.). Auch der VAR meldete sich nicht. "Das ist sehr bitter. Der Schiedsrichter ist nach wie vor der Meinung, dass es kein Foul war", sagte Raum: "Er hat mich schon in der Halbzeit für nach dem Spiel in die Kabine eingeladen, aber das hör ich mir erst gar nicht an."