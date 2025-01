Ricken bestätigt: Kovac wird BVB-Trainer

Niko Kovac wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Dies teilte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:1 (2:0) in der Champions League gegen Schachtar Donezk mit. „Ja, das kann ich bestätigen“, sagte Ricken bei DAZN: „Wir haben eine grundsätzliche Einigung gefunden. Er wird die Mannschaft am Sonntag übernehmen.“

Kovac erhält beim BVB einen Vertrag über anderthalb Jahre, der bis 2026 läuft. In der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim betreut noch der bisherige Jugendtrainer Mike Tullberg die Mannschaft. Er war für den in der vergangenen Woche entlassenen Nuri Sahin eingesprungen.