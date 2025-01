Schmidt: "Alles Reden bringt keine Punkte"

Der FCH, in der Conference League immerhin in den Achtelfinal-Play-offs, hatte aus den vergangenen zehn Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt, die letzten sieben Partien in Folge sogar verloren. Deshalb sei es "auch Blödsinn", betonte Schmidt, "so weiterzumachen. Das bin ja auch nicht ich. Es treibt mich an, mit dem 1. FC Heidenheim die Klasse zu erhalten."