Ende der Heidenheimer Talfahrt? Zurück zur "FCH-DNA"

Der FCH, in der Conference League immerhin in den Achtelfinal-Play-offs, hatte aus den vergangenen zehn Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt, die letzten sieben Partien in Folge sogar verloren. Im Trainingslager in Algorfa in Spanien gelte es nun "konzentriert zu trainieren. Dabei wird es in den ersten Tagen auf jeden Fall intensiv werden", kündigte Schmidt an.