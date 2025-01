Hattrick in 13 Minuten: VfL-Profi wollte es Hecking zeigen

Erster Bochum-Hattrick seit 1987

Schon direkt nach dem 1:0 am vergangenen Mittwoch gegen den FC St. Pauli teilte der Bochum-Trainer Boadu mit, dass er gegen Leipzig zum Zuge komme - erstmals seit Anfang Oktober wieder in der Startelf. Die Leihgabe der AS Monaco nutzte die Chance und bescherte dem Tabellenletzten mit dem ersten Bochumer Bundesliga-Hattrick seit Mai 1987 - in nur 13 Minuten (48./57./61., Foulelfmeter) - einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn.