VfB feiert "perfekten Start" ins neue Jahr

"Wenn man mit drei Siegen ins Jahr startet sind alle glücklich, so kann es weiter gehen", sagte der am Samstag überragende Angelo Stiller bei Sky: "Man sieht, dass wir einen Fortschritt gemacht haben." Weil gleichzeitig RB Leipzig patzte, rückte der VfB am Samstag sogar auf den vierten Platz vor und hat die erneute Qualifikation für die Champions League wieder fest im Blick.