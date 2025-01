Weltmeister Theis neuer Markenbotschafter beim VfL Wolfsburg

Basketball-Weltmeister Daniel Theis ist neuer Markenbotschafter beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Wie die Niedersachsen verkündeten, soll der NBA-Profi der New Orleans Pelicans unter anderem an verschiedenen Werbe- und Gemeinschaftsaktivitäten teilnehmen, darunter gemeinsame Kampagnen, um mit Fußballfans in den USA in Kontakt zu treten.