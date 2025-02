Augsburg: Vertrag von Kapitän Gouweleeuw verlängert

Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann auch in der kommenden Saison auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw setzen. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, hat sich der ursprünglich im Sommer auslaufende Vertrag des Innenverteidigers durch seine Einsätze in der laufenden Saison per Option um ein weiteres Jahr verlängert. Gouweleeuw geht damit im Sommer in seine zehnte Saison beim FCA.