Augsburg will Klassenerhalt „so schnell wie möglich abhaken“

SID 20.02.2025 • 14:09 Uhr Der FCA ist in der Liga seit sechs Spielen ungeschlagen. So ist auch in Richtung Europa noch etwas möglich.

Trainer Jess Thorup vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg will sich trotz des Platzes im Tabellenmittelfeld nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. „Ja, wir haben 28 Punkte, wir sind auf einem guten Weg, haben das Momentum. Aber noch ist der Klassenerhalt nicht da, das müssen wir so schnell wie möglich abhaken“, sagte Thorup vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

In der Liga ist der FCA seit sechs Spielen ungeschlagen und hat 14 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, die internationalen Plätze sind „nur“ sieben Zähler entfernt. Besonders die eigene Serie gebe natürlich „Selbstvertrauen“, sagte Thorup: „Es geht darum, dieses Momentum zu behalten. Dann gucken wir in einem Monat, wo wir stehen.“ Angesichts von noch 36 zu holenden Punkten sei „auch nach oben noch viel möglich“, so der Däne.