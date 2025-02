Batshuayi beginnt für Frankfurt - Gladbach mit Kleindienst

Der 31-Jährige hatte in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielt.

Der 31-Jährige hatte in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielt.

Neuzugang Michy Batshuayi steht bei Eintracht Frankfurt gleich in der Startelf. Der von Galatasaray Istanbul geholte belgische Nationalspieler beginnt im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky), der zweite Neuling Elye Wahi sitzt zunächst auf der Bank. Für Batshuayi ist es sein Comeback in der Bundesliga, der 31-Jährige hatte in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielt.