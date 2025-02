Batshuayi brennt auf Bundesliga-Comeback

Michy Batshuayi brennt auf sein Comeback in der Fußball-Bundesliga. „Am Ende entscheidet der Trainer. Aber ich fühle mich bereit“, sagte der Neuzugang von Eintracht Frankfurt am Donnerstag mit Blick auf einen möglichen Einsatz im Team von Coach Dino Toppmöller am Samstag (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

Die Eintracht hat den belgischen Nationalspieler vom türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul für angeblich zwei Millionen Euro nach Frankfurt geholt. Der 31-Jährige, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielte, hat einen Vertrag bis Juni 2027 erhalten. „Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit in der Bundesliga - leider habe ich damals zwei Tore gegen die Eintracht geschossen“, sagte der Angreifer.