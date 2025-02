Bayern-Boss in ungewohnter Rolle

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund ist am Sonntag bei der Ski-WM zu finden. Der Österreicher hilft in ungewohnter Rolle aus.

Der Schweizer Franjo von Allmen holte sich bei der Abfahrt Gold. Bronze ging an seinen Landsmann Alexis Monney. Lokalmatador Vincent Kriechmayr gewann in der Heimat Silber.

Bayern zu Gast bei Celtic

Die Bayern hatten Werder Bremen am Freitagabend souverän besiegt (3:0). Am Mittwoch tritt der Rekordmeister in den Champions-League-Playoffs bei Celtic Glasgow an.