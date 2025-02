Bayern im K.o.-Stress, Bayer nicht: Rolfes sieht keinen Vorteil

Nach neun Spielen in 30 Tagen hat der Meister eine spielfreie Woche, während die Bayern in der Champions League ran mussten.

Mit großer Vorfreude und frischen Beinen geht Meister Bayer Leverkusen in das Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Bayern München. Im Gegensatz zum Rekordmeister hatte Leverkusen eine spielfreie Woche, die Bayern mussten bei Celtic Glasgow in der Zwischenrunde der Champions League ran (2:1). "Gerade nach den letzten Wochen tut das gut, mal keine englische Woche zu haben", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem intensiven Jahresauftakt mit neun Spielen in 30 Tagen.