Bayern mit Top-Elf gegen Bremen

Trainer Vincent Kompany setzt in der Generalprobe des FC Bayern für das wichtige Play-off-Spiel in der Champions League bei Celtic Glasgow am kommenden Mittwoch auf seine aktuell beste Elf. Im Heimspiel der Münchner gegen Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nimmt der Belgier im Vergleich zum 4:3-Sieg gegen Holstein Kiel am vergangenen Wochenende nur eine Änderung vor, Sacha Boey startet anstelle von Konrad Laimer als Rechtsverteidiger.